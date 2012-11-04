Фотохитрости. Часть 11. Кнопка AF-L/AE-L

В данном разделе фотохитростей от Радоживы описаны основные возможности работы кнопки AF-L/AE-L.

Кнопка AF-L/AE-L имеется практически на всех современных цифрозеркальных камерах, на камерах Nikon так точно. Я буду приводить примеры именно для камер Nikon, но общий принцип одинаковый практически для всех фотоаппаратов.

Кнопка AF-L/AE-L расшифровывается как Auto Focus Lock/Auto Exposure Lock – блокировка автоматической фокусировки / блокировка автоматической экспозиции. Вся суть кнопки скрыта в ее названии – кнопка в основном предназначена для блокировки фокусировки и экспозиции, если говорить грубо, то кнопка ‘морозит‘ или ‘останавливает‘ замер экспозиции и положение фокусировки в определенном положении.

Для чего нужна такая блокировка? Очень часто работа автоматики фотоаппарата не может ‘понять’ задумку фотографа и фотограф должен выкручиваться как может с помощью полуавтоматических и ручных настроек. Чтобы облегчить задачу в настройках и сразу получить хороший результат, предусмотрен быстрый переход из автоматического режима работы камеры в ручной заблокированный ‘Lock’-режим. Ситуаций, в которых автоматический замер экспозиции не может дать хороший результат, и ситуаций, когда автоматическая фокусировка может дать сбой, существует очень много.

Кнопка AF-L/AE-L в основном настраивается на несколько режимов работы:

Блок. AE/AF – в данном режиме, при нажатии кнопки выполняется блокировка экспозиции и блокировка автоматической фокусировки. Пока нажата кнопка AF-L/AE-L автоматическая фокусировка и замер экспозиции недоступны. Такой режим используется довольно редко. Блок. только AE – при нажатии кнопки блокируется только замер экспозиции, это один из самых удобных методов работы с кнопкой. Это отличный способ для компоновки кадров со сложным освещением. Блок. только AF – выполняется блокировка автоматической фокусировки, удобный режим, когда нужно сделать серию снимков при фокусировке по одному и тому же неподвижному объекту. В режиме работы фокусировки AF-S происходит то же самое – камера останавливает фокусировку, когда объектив правильно произвел наводку на резкость. Правда, в режиме Блок. только AF можно заблокировать фокусировку в любом положении. Эта функция удобна для перекомпоновки кадра. Фикс. блок AE – этот режим такой же как и Блок. только AE с тем отличием, что при нажатии на кнопку AE-L/AF-L экспозиция замораживается до тех пор, пока не будет нажата кнопка AE-L/AF-L повторно. AF-ON – ряд камер Nikon не имеют дополнительную кнопку AF-ON на корпусе камеры, потому, кнопку AF-L/AE-L можно запрограммировать на работу в режиме AF-ON. При включенном режиме AF-ON и нажатой кнопке AE-L/AF-L фокусировка обычным методом, с помощью полунажатия на кнопку спуска, блокируется. Такой режим удобно использовать для создания эффекта ловушки фокусировки. Блок. FV – очень полезная настройка, которая позволяет заблокировать мощность вспышки. FV расшифровывается как Flash Value (значение мощности вспышки). Таким образом можно получить блокировку мощности вспышки, при этом вспышка не будет посылать тестовые импульсы и сразу будет подавать импульс нужной мощности. Также, есть еще одна очень полезная функция блокировки срабатывания вспышки. Когда на камере настроен режим Блок. FV для кнопки AF-L/AE-L, то при нажатии первый раз на AF-L/AE-L произойдет один пробный импульс вспышки и камера замеряет нужную мощность вспышки и впредь больше не будет давать пробные импульсы. Другие функции: в зависимости от камеры, кнопке AF-L/AE-L можно присвоить множество других функций по работе с системой фокусировки и по методу замера экспозиции. Например, можно сделать так, что при нажатии на кнопку AF-L/AE-L камера будет переходить в один из методов замера экспозиции: матричный, средневзвешенный, точечный. Также, в режиме просмотра снимков, некоторые камеры используют кнопку AF-L/AE-L для блокировки удаления снимков. Кнопку AF-L/AE-L на Nikon D800 можно запрограммировать на функцию виртуального горизонта в видоискателе.

Если настроить кнопку на Блок. AE, то можно рассмотреть такие примеры:

Пример 1: фотографируем объект при сильном перепаде яркостей в кадре. С одной стороны солнце светит сквозь листву, и автоматическая система экспозиции пытается подстроиться под огромное количества света, с другой стороны в кадре есть наш объект, который находится в сильной тени. Если бы мы сделали снимок в автоматическом режиме замера экспозиции, то, скорее всего, получили бы темный силуэт белочки. При использовании кнопки AF-L/AE-L можно навести камеру на ствол дерева, нажать AF-L/AE-L, чтобы камера замеряла экспозицию по теням, перевести камеру на белочку и сделать снимок, в таком случае нам безразлично, что станет с листвой, главный наш объект будет нормально экспонирован.

Как видно из примера выше, мы получили полностью засвеченную листву, зато белочка имеет хорошую яркость. Конечно, это примитивный пример, но в жизни фотографа бывает очень много и сложных ситуаций.

Пример 2: снимок в храме, автоматический замер экспозиции пытался подстроиться под яркий свет электрических свечей, но моя задумка показать красоту фресок полностью провалилась. Чтобы избежать такого темного снимка достаточно навести камеру на фреску, чтобы свет свечей не попадал в объектив, камера произведет расчет экспозиции, нажать кнопку AF-L/AE-L, скомпоновать снимок со свечами и нажать кнопку спуска. Конечно, есть много других способов добиться правильного результата, например, используя поправку экспозиции.

Пример 3: если настроить работу кнопки AF-L/AE-L на блокировку фокусировки, то эту функцию удобно использовать для съемки серии с одинаковым положении фокуса. Например, я фотографировал горящий чемодан. Объект всегда находился на одном и том же расстоянии от меня, потому, можно нажать кнопку AF-L/AE-L и постоянно снимать чемодан, а потом выбрать лучший снимок с огнем.

Примеров можно придумать большое количество, главное понимать принцип работы экспонометра и фокусировки.

Личный опыт

Я часто использую кнопку AF-L/AE-L, в большинстве случаев она у меня служит на блокировку мощности вспышки и на фиксацию блокировки экспозиции. Главное, не забывать, что была нажата AF-L/AE-L в режиме фиксации AE. Для разного рода манипуляций с фокусировкой я использую простой ручной режим фокусировки.

Выводы:

Кнопку AF-L/AE-L можно настроить под разные полезные функции и упростить процесс съемки. Советую провести свои собственные опыты с кнопкой AF-L/AE-L.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.